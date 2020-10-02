5.10.2020 состоится пресс-конференция, посвящённая новым ограничениям вводимым в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.
5.10.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?»
Обстановку с коронавирусом в Москве мэр столицы Сергей Собянин назвал «ситуацией на грани». Ещё в июле ежедневные показатели здесь по выявленным заболевшим составляли менее тысячи человек, в то время как по состоянию на 2 октября эта цифра составила уже 2 704 человека. В связи с этим с 5 октября в Москве уходят на двухнедельные каникулы школьники, а предприятия будут обязаны вывести на удалённый режим работы 30% сотрудников, что составляет около 2 млн людей. В Мосгордуме же и вовсе предложили отправить на удалённый режим 50% работников. Когда пандемия только разгоралась, весной, меры по самоизоляции также были сначала введены в Москве, а затем их подхватили и другие российские регионы. И хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент введение нового локдауна не обсуждается, бизнес и люди всё равно опасаются второй волны ограничений.
- Помогут ли новые ограничения и чего ждать после них?
- Готов ли бизнес и работники к переводу 2 млн людей на режим удалённой работы?
- Какие опасения испытывают предприниматели в условиях введения новых ограничений, связанных с коронавирусом?
- Как соблюдаются права работающих людей в условиях удалённого режима работы?
- Готовы ли законодатели поддержать бизнес в случае введения второй волны ограничений?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко;
- Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев;
- Генеральный секретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
- (Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)