5.10.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?»

Обстановку с коронавирусом в Москве мэр столицы Сергей Собянин назвал «ситуацией на грани». Ещё в июле ежедневные показатели здесь по выявленным заболевшим составляли менее тысячи человек, в то время как по состоянию на 2 октября эта цифра составила уже 2 704 человека. В связи с этим с 5 октября в Москве уходят на двухнедельные каникулы школьники, а предприятия будут обязаны вывести на удалённый режим работы 30% сотрудников, что составляет около 2 млн людей. В Мосгордуме же и вовсе предложили отправить на удалённый режим 50% работников. Когда пандемия только разгоралась, весной, меры по самоизоляции также были сначала введены в Москве, а затем их подхватили и другие российские регионы. И хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент введение нового локдауна не обсуждается, бизнес и люди всё равно опасаются второй волны ограничений.

Помогут ли новые ограничения и чего ждать после них?

Готов ли бизнес и работники к переводу 2 млн людей на режим удалённой работы?

Какие опасения испытывают предприниматели в условиях введения новых ограничений, связанных с коронавирусом?

Как соблюдаются права работающих людей в условиях удалённого режима работы?

Готовы ли законодатели поддержать бизнес в случае введения второй волны ограничений?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко;

Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев;

Генеральный секретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8