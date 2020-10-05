Представители бизнеса выступили против нового карантина в России
Экономика России может не выдержать повторной остановки работы компаний, заявил в эфире НСН глава движения «За права предпринимателей России».
Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в России точно не нужно вводить новый карантин.
Вместе с тем он напомнил о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции в общественных местах.
«Экономика России может не выдержать повторной остановки производства и деятельности компаний. Из-за цены на нефть и роста курса доллара многие компании оказались на грани выживания», - сказал представитель бизнеса.
По его словам, сократить персонал или уменьшить зарплаты по итогам весеннего карантина были вынуждены владельцы почти половины предприятий в сфере услуг и общественного питания, гостиниц, непродовольственных магазинов.
Ранее глава КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов в беседе с НСН назвал режим самоизоляции «самоистязанием».
С 5 октября в Москве ушли на двухнедельные каникулы школьники. Кроме того, согласно указу мэра города Сергея Собянина, предприятия обязаны перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, это коснется около двух миллионов человек.
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