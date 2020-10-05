В Совфеде рассказали, как остановить вторую волну COVID-19

Заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?» рассказала, как остановить вторую волну коронавируса без жестких ограничений.

«Это зависит от многих обстоятельств. Мы не можем говорить о том, что только переболевшие люди могут составлять популяционный иммунитет. На это влияет вакцинация», - сказала она.

Сенатор напомнила, что у добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины, достаточно хорошо формируют антитела.