В Совфеде рассказали, как остановить вторую волну COVID-19
Основные требования и пожелания к россиянам на фоне пандемии коронавируса озвучила в эфире НСН сенатор и заслуженный врач России.
Заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?» рассказала, как остановить вторую волну коронавируса без жестких ограничений.
«Это зависит от многих обстоятельств. Мы не можем говорить о том, что только переболевшие люди могут составлять популяционный иммунитет. На это влияет вакцинация», - сказала она.
Сенатор напомнила, что у добровольцев, участвующих в пострегистрационных исследованиях вакцины, достаточно хорошо формируют антитела.
«У нас сейчас есть опыт, есть наработки, есть вакцина. Мы слышим, какой контингент будет привит первым. Мы раньше говорили о медработниках и учителях, сейчас много предложений для журналистов и полицейских, так как они больше всего общаются с населением», - отметила сенатор.
По ее словам, нужно также следовать тем нормам, которые существуют давно и во всем мире. «И как бы нам не было тяжело пользоваться маской, это все-таки необходимо. При этом одну маску нельзя носить два часа, нужно менять. Не стоит забывать о перчатках, антисептиках», - отметила специалист.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что полномасштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот может начаться уже в конце октября.
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