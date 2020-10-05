Названы главные риски работника на удаленке

Генсекретарь Союза Профсоюзов России озвучил на пресс-конференции в НСН основные проблемы работника на удаленке.

Генсекретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в стране до сих пор законодательно не определен порядок удаленной работы.

По его словам, законопроект внесли в Госдуму еще в начале лета, но он прошел пока только первое чтение. Вместе с тем работники сталкиваются с множеством нюансов на удаленке.

«Техническое оснащение, заработная плата, режим труда, механизм перевода на удаленный режим работы. Каким образом это сделать? Страдает законодательная база: сейчас работодатель должен предложить работнику внести изменение в трудовой договор, а работник из-за отсутствия компьютера, например, не может согласиться с данными условиями», - рассказал он.

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«Далее нюанс с зарплатой. Перевод на удаленку не гарантирует сохранения зарплаты в полном объеме. Вынужденное нахождение дома привело к тому, что в основной массе работники получили всего две трети тарифной ставки. Так прописано в законе. А тарифы у нас немногим отличаются от МРОТ», - напомнил эксперт.

Ранее юрист, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков предположил в интервью НСН, что власти Москвы будут строго отслеживать исполнение указа мэра о переводе 30% сотрудников на удаленку.

В свою очередь, заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов пояснил, что от общего количества работающих в Москве треть составит около 2,5 миллионов человек. Если исключить из этого числа сотрудников промышленности, общепита и сферы услуг, где нельзя сократить число сотрудников, то перейти в режим удаленной работы должны порядка 1,8-2 миллионов человек.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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