Названы главные риски работника на удаленке

Генсекретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в стране до сих пор законодательно не определен порядок удаленной работы.

По его словам, законопроект внесли в Госдуму еще в начале лета, но он прошел пока только первое чтение. Вместе с тем работники сталкиваются с множеством нюансов на удаленке.



«Техническое оснащение, заработная плата, режим труда, механизм перевода на удаленный режим работы. Каким образом это сделать? Страдает законодательная база: сейчас работодатель должен предложить работнику внести изменение в трудовой договор, а работник из-за отсутствия компьютера, например, не может согласиться с данными условиями», - рассказал он.