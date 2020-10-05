В России предрекли массовую безработицу в случае нового карантина

При этом генеральный секретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов согласился с коллегой.

«Если будет карантин, то предприятиям малого и среднего бизнеса, которые умудрились в первую волну удержаться на плаву, будет сложнее барахтаться в этом сложном мире. В связи с этим предположительно будут сокращать работников. И, к сожалению, не с действующими нормами законодательства, а якобы по собственному желанию», - отметил он.

Ранее он рассказал, что работники также сталкиваются с множеством нюансов на удаленке. В частности, их может ждать сокращение зарплат, а в случае отказа от удаленки - увольнение.

Между тем, юрист, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков предположил в интервью НСН, что власти Москвы будут строго отслеживать исполнение указа мэра о переводе 30% сотрудников на удаленку.

