В России предрекли массовую безработицу в случае нового карантина

Российским компаниям будет сложно удержаться на плаву в условиях нового карантина, заявили эксперты в эфире НСН.

Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что при новом карантине в России ожидается массовая безработица.

«Множество производств, которые останавливаются, невозможно запустить заново, проще с нуля создать компанию. Это тоже занимает время, в этот период многие останутся без работы», - сказал он.

Второй волны увольнений не будет. Но зарплату снизят

При этом генеральный секретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов согласился с коллегой.

«Если будет карантин, то предприятиям малого и среднего бизнеса, которые умудрились в первую волну удержаться на плаву, будет сложнее барахтаться в этом сложном мире. В связи с этим предположительно будут сокращать работников. И, к сожалению, не с действующими нормами законодательства, а якобы по собственному желанию», - отметил он.

Ранее он рассказал, что работники также сталкиваются с множеством нюансов на удаленке. В частности, их может ждать сокращение зарплат, а в случае отказа от удаленки - увольнение.

Между тем, юрист, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков предположил в интервью НСН, что власти Москвы будут строго отслеживать исполнение указа мэра о переводе 30% сотрудников на удаленку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СокращениеБезработицаРабота
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