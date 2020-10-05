В России предрекли массовую безработицу в случае нового карантина
Российским компаниям будет сложно удержаться на плаву в условиях нового карантина, заявили эксперты в эфире НСН.
Председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что при новом карантине в России ожидается массовая безработица.
«Множество производств, которые останавливаются, невозможно запустить заново, проще с нуля создать компанию. Это тоже занимает время, в этот период многие останутся без работы», - сказал он.
При этом генеральный секретарь Союза Профсоюзов России Евгений Куликов согласился с коллегой.
«Если будет карантин, то предприятиям малого и среднего бизнеса, которые умудрились в первую волну удержаться на плаву, будет сложнее барахтаться в этом сложном мире. В связи с этим предположительно будут сокращать работников. И, к сожалению, не с действующими нормами законодательства, а якобы по собственному желанию», - отметил он.
Ранее он рассказал, что работники также сталкиваются с множеством нюансов на удаленке. В частности, их может ждать сокращение зарплат, а в случае отказа от удаленки - увольнение.
Между тем, юрист, председатель Межрегиональной правозащитной Ассоциации «АГОРА» Павел Чиков предположил в интервью НСН, что власти Москвы будут строго отслеживать исполнение указа мэра о переводе 30% сотрудников на удаленку.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Демобилизованных призывников в Армении призвали вернуться в армию
- Минприроды не считает произошедшее на Камчатке катастрофой
- Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя
- Трамп готов вернуться к работе на посту президента США
- Глава Минздрава назвал ситуацию с COVID-19 в России управляемой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru