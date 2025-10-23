24.10.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой на тему: «Отопительный сезон 2025: Актуальные проблемы и изменения в оплате ЖКХ?»



По недавним сообщениям СМИ отопительный сезон начался в 73 регионах России, тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов и еще 11 областей. Общий уровень готовности многоквартирных домов в стране достигает 98,9%. Объекты социальной сферы подготовлены на 98,6%. Речь идет о 39622 объектах здравоохранения, 79555 объектах образования, 35 тысячах объектов культуры, 16390 объектах социального назначения и спорта. Готовность коммунальной инфраструктуры составила на текущий момент 98,6%: подготовлены 71700 котельных, 171 тысяча километров теплосетей и 816 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Работы по заготовке аварийного запаса топлива находятся на завершающем этапе.

Напомним, что в начале октября первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил россиянам самостоятельно регулировать температуру в квартирах с помощью системы регулирования и индивидуальных счетчиков. Депутат выступил с этой инициативой, чтобы исправить те ограничения, которые имеет централизованное отопление.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Как стартовал отопительный сезон 2025?

Какие регионы России оказались наиболее проблемными?

Сколько на данный момент должников ЖКХ?

Какие реформы ЖКХ запланированы в 2026 году?

На сколько планируется повышение цен за ЖКХ?

В каком состоянии инфраструктура?

