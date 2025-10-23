24.10.2025 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светланы Разворотневой на тему: «Отопительный сезон 2025: Актуальные проблемы и изменения в оплате ЖКХ?»
По недавним сообщениям СМИ отопительный сезон начался в 73 регионах России, тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов и еще 11 областей. Общий уровень готовности многоквартирных домов в стране достигает 98,9%. Объекты социальной сферы подготовлены на 98,6%. Речь идет о 39622 объектах здравоохранения, 79555 объектах образования, 35 тысячах объектов культуры, 16390 объектах социального назначения и спорта. Готовность коммунальной инфраструктуры составила на текущий момент 98,6%: подготовлены 71700 котельных, 171 тысяча километров теплосетей и 816 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Работы по заготовке аварийного запаса топлива находятся на завершающем этапе.
Напомним, что в начале октября первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил россиянам самостоятельно регулировать температуру в квартирах с помощью системы регулирования и индивидуальных счетчиков. Депутат выступил с этой инициативой, чтобы исправить те ограничения, которые имеет централизованное отопление.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Как стартовал отопительный сезон 2025?
- Какие регионы России оказались наиболее проблемными?
- Сколько на данный момент должников ЖКХ?
- Какие реформы ЖКХ запланированы в 2026 году?
- На сколько планируется повышение цен за ЖКХ?
- В каком состоянии инфраструктура?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: