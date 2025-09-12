Мосгордума: Почти в половине школ выявили нарушения санитарных норм

Многие родители жалуются на качество питания в школах, сказала в пресс-центре НСН Елена Ямщикова.

В 11 школах из 634 проверенных Роспотребнадзором в прошлом году были выявлены нарушения санитарных норм, сказала в пресс-центре НСН депутат Мосгордумы, член комиссии по социальной и экономической политике Елена Ямщикова.

«В прошлом году Роспотребнадзор обследовал 634 школы. Нарушения санитарных норм были выявлены в 311 объектах. Они носили исправимых характер и касались в том числе режима уборки помещений, обработки посуды. Взято 1232 пробы, девять из них не соответствовали гигиеническим санитарным нормам. Родители говорят о том, что качество питания оставляет желать лучшего. Некоторые родители говорят о том, что детям не хватает времени пообедать. По их словам, 20 минут совершенно недостаточно», — сказала собеседница НСН.

Ранее председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила НСН, что введение школой собственной спортивной формы может вызвать много вопросов у родителей и стать дополнительной нагрузкой на бюджет семьи.

