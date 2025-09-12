Депутат Гусев призвал приравнять вейпы к наркотикам
Ответственность за распространение вейпов должна быть такой же, как за распространение наркотиков, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил о необходимости приравнять наказание за продажу и распространение вейпов к тем же действиям с наркотиками.
«В мире есть 34 страны, в которых полностью запрещено употребление вейпов. Это, прежде всего, страны Азии и Латинской Америки. Мы считаем, что одного запрета недостаточно. Необходимо увеличить ответственность за употребление и продажу вейпов. Предлагается это сделать за счет того, чтобы приравнять их к наркотикам. Вейпы - это наркотики. Ответственность за их распространение должна быть такой же, как за распространение наркотиков», — сказал собеседник НСН.
В качестве одного из примеров того, как вейпы и наркотики могут испортить жизнь, Гусев вспомнил о недавнем скандале с актрисой Аглаей Тарасовой, которую задержали в аэропорту с вейпом, в котором было гашишное масло.
«Последний случай мы все видели, как одна известная актриса, пересекая границу, провозила самые обычные наркотики в виде вейпа. Сейчас она задержана и находится под следствием. Это важный вопрос, который находит отклик в сердцах людей», — заключил Гусев.
Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что творческие люди часто попадают в неприятности по глупости, поэтому суд может проявить снисхождение к Аглае Тарасовой.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru