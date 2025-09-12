В качестве одного из примеров того, как вейпы и наркотики могут испортить жизнь, Гусев вспомнил о недавнем скандале с актрисой Аглаей Тарасовой, которую задержали в аэропорту с вейпом, в котором было гашишное масло.

«Последний случай мы все видели, как одна известная актриса, пересекая границу, провозила самые обычные наркотики в виде вейпа. Сейчас она задержана и находится под следствием. Это важный вопрос, который находит отклик в сердцах людей», — заключил Гусев.

Ранее зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко заявила НСН, что творческие люди часто попадают в неприятности по глупости, поэтому суд может проявить снисхождение к Аглае Тарасовой.

