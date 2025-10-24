27.10.2025 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Массовый взлом социальных сетей. Кто объявил войну артистам и блогерам?»

Знаменитости стали новой целью для фишинговых атак мошенников. В июле начали активно взламывать известных российских блогеров – Александру Митрошину, в августе – Иду Галич, Елену Блиновскую и Валерию Чекалину, известную в сети как Лерчек, в сентябре был взломан аккаунт блогера Димы Масленникова, а в октябре Ольги Бузовой, Оксаны Самойловой и Ксении Бородиной.

Мошенники, взломавшие страницы артистов, продолжают подогревать интерес подписчиков, распространяя фейковые новости о знаменитостях с призывом принять участие в розыгрыше призов. Чтобы забрать заветный приз, необходимо заплатить злоумышленникам существенную сумму.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Действительно ли сегодня можно быстро взломать акаунт в соц сетях?

Зачем мошенники пишут фейковые новости про звезд?

Почему подписчики ведутся на такой обман?

Сколько подобных случаев в судебной практике?

Как часто жертве удается вернуть деньги?

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов;

глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко;

Юрист, правозащитник Антон Ивлев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

