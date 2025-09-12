Депутат Гусев заявил, что IQOS не запретят в России

IQOS является табачным изделием, которые в России не вызывают такого негативного отношения, как вейпы, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил, что система нагревания табака IQOS регулируется как табачные изделия.

«IQOS — это табак. Вейпы — это не табак. IQOS сейчас регулируются как табачные изделия, а вейпы у нас на регулируются никак. Вейпы — под запрет, IQOS останется как табак. Это не значит, что не надо бороться с курением табака. Конечно, нужно. С вейпами надо покончить, с этим все согласны. Борьбу с табаком надо обсуждать отдельно. Табак — общепринятый яд, к нему нет такого негативного отношения общества, как к вейпам и наркотикам», — сказал собеседник НСН.

Ранее Гусев в пресс-центре НСН заявил о необходимости приравнять наказание за продажу и распространение вейпов к тем же действиям с наркотиками.

