Депутат Гусев заявил, что IQOS не запретят в России
12 сентября 202517:17
Александра Веснина
IQOS является табачным изделием, которые в России не вызывают такого негативного отношения, как вейпы, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.
Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН заявил, что система нагревания табака IQOS регулируется как табачные изделия.
«IQOS — это табак. Вейпы — это не табак. IQOS сейчас регулируются как табачные изделия, а вейпы у нас на регулируются никак. Вейпы — под запрет, IQOS останется как табак. Это не значит, что не надо бороться с курением табака. Конечно, нужно. С вейпами надо покончить, с этим все согласны. Борьбу с табаком надо обсуждать отдельно. Табак — общепринятый яд, к нему нет такого негативного отношения общества, как к вейпам и наркотикам», — сказал собеседник НСН.
Ранее Гусев в пресс-центре НСН заявил о необходимости приравнять наказание за продажу и распространение вейпов к тем же действиям с наркотиками.
