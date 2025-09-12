«За два года рост в пять раз»: Пять миллионов россиян употребляют вейпы
12 сентября 202514:08
Александра Веснина
За последние два года число употребляющих вейпы россиян увеличилось в пять раз, сказал в пресс-центре НСН Дмитрий Гусев.
Около пяти миллионов россиян употребляют вейпы, за последние два года их число выросло в пять раз, заявил в пресс-центре НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«В России порядка пяти миллионов человек употребляют вейпы. Это официальные данные. Никто из них не знает, что находится внутри этой коробочки, какие препараты, какие жидкости, и как они влияют на организм. За последние два года число употребляющих вейпы россиян увеличилось в пять раз. В мире число таких людей выросло всего лишь в три раза. Россия сегодня находится на передовой. Мы детям вейпы запретили, а как же взрослые?» — сказал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил НСН, что за курение вейпов после запрета будут предусмотрены штрафы. Депутат также призвал запретить любые нагревательные системы для курения.
15 мая 2023
