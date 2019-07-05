5.07.2019 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и берёзовый сок»

В Министерстве сельского хозяйства России проявили инициативу о необходимости регулирования сбора ягод, грибов, орехов, берёзового сока, мха и трав. В частности чиновники уточнили, что дикоросы – ценный экспортный ресурс, который пользуется большим спросом, как за рубежом, так и в России. Также отмечается, что необходимость регулировать сбор дикоросов определяется поставленной перед отечественным сельским хозяйством задачей: наращивание экспорта продукции агропромышленного комплекса.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут, чем грозит россиянам регулирование сбора и переработки дикоросов.

Участники пресс-конференции:

Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин;

Президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков;

Приглашены:

Члены профильного комитета Совета Федерации РФ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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