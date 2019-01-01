Грудинин рассказал, для чего государству контролировать сбор грибов и ягод
Глава подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин назвал «судорожными попытками» предложение контролировать сбор дикоросов.
Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» рассказал об истинных причинах предложения Минсельхоза о регулировании сбора дикоросов.
Грудинин также добавил, что власти уже не знают, каким бы еще налогом обложить людей.
«Бабушка с огорода могла продавать картошку совершенно спокойно, а теперь нужно заплатить 50 тысяч. Или окажешься нарушителем. Это все похоже на ситуацию с городом Глупово», - добавил Грудинин.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза заявили, что проект постaновления прaвительствa не предусматривает введения огрaничений и контрольных мер по сбору дикорастущих грибов и ягод грaждaнaми.
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