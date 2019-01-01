Грудинин рассказал, для чего государству контролировать сбор грибов и ягод

«Перед Минсельхозом президент поставил задачу увеличения экспорта. И они судорожно ищут, а где же можно еще найти систему отчета, чтобы доказать, что через шесть лет они решат проблему. Согласно майским указам, нужно увеличить экспорт сельхозпродукции до 45 миллиардов долларов, сейчас – 20-25 млрд. Всячески пытаются каким-то образом выполнить этот указ, особенно не напрягаясь. Тогда нужно так называемый экспорт дикоросов поставить под учет, а потом в отчетность», - заявил он.

Грудинин также добавил, что власти уже не знают, каким бы еще налогом обложить людей.

«Бабушка с огорода могла продавать картошку совершенно спокойно, а теперь нужно заплатить 50 тысяч. Или окажешься нарушителем. Это все похоже на ситуацию с городом Глупово», - добавил Грудинин.

Ранее в пресс-службе Минсельхоза заявили, что проект постaновления прaвительствa не предусматривает введения огрaничений и контрольных мер по сбору дикорастущих грибов и ягод грaждaнaми.