Грудинин: Российский лес в сумасшедшей опасности!

Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» рассказал об удручающем положении лесного хозяйства в стране.

«Лес у нас в опасности сумасшедшей. Вы же видите, что происходит в отдаленных регионах: либо его пилят и вывозят, либо он находится в ужасном состоянии. У меня рядом с совхозом находятся лесные массивы – вы обнаружите, что там никто уже давно ничего не делал. И мы можем потерять этот лес по одной простой причине – количество лесников уменьшилось, причем в разы», - сказал он.

В ходе той же пресс-конференции Грудинин раскритиковал прозвучавшую в Госдуме идею о скупке дикоросов у населения государством. Директор совхоза напомнил, что даже в советское время заготовкой грибов и ягод занималось не государство, а потребительские кооперации.

