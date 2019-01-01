Грудинин: Российский лес в сумасшедшей опасности!
Директор подмосковного совхоза имени Ленина объяснил, почему российские леса находятся в большой опасности.
Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» рассказал об удручающем положении лесного хозяйства в стране.
«Лес у нас в опасности сумасшедшей. Вы же видите, что происходит в отдаленных регионах: либо его пилят и вывозят, либо он находится в ужасном состоянии. У меня рядом с совхозом находятся лесные массивы – вы обнаружите, что там никто уже давно ничего не делал. И мы можем потерять этот лес по одной простой причине – количество лесников уменьшилось, причем в разы», - сказал он.
В ходе той же пресс-конференции Грудинин раскритиковал прозвучавшую в Госдуме идею о скупке дикоросов у населения государством. Директор совхоза напомнил, что даже в советское время заготовкой грибов и ягод занималось не государство, а потребительские кооперации.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Из ТЦ в Москве, возле которого горит АЗС, эвакуируют людей
- Задержанных силовиков подозревают в создании ОПГ
- Помощник полпреда президента задержан по подозрению в госизмене
- Эксперт Госдумы опроверг рост цен на полисы ОСАГО из-за увеличения выплат
- Ветеран «Альфы» раскрыл роль силовиков в крупном хищении из банка