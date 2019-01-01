Назван позитивный момент регулировании сбора грибов и ягод

Президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» рассказал, что отсутствие четкого контроля в сфере дикоросов иногда приводит к тому, что большая часть добываемой в лесах продукции уходит за рубеж.

«На сегодняшний день рынок кедрового ореха составляет порядка 400 миллионов долларов. 90% этих денег получают не российские компании. В том числе за счет этого регулирования мы хотим дать возможность нашим предприятиям загрузить свои производственные мощности», - сказал он.

В свою очередь Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин на той же пресс-конференции связал последнюю инициативу Минсельхоза с желанием отчитаться о выполнении майских указов: в частности, исполнить поручение Владимира Путина увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции до 45 миллиардов долларов в течение шести лет.

В самом ведомстве ранее заявили, что инициатива не подразумевает запрета на сбор дикоросов гражданами в частном порядке.

