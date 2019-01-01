«Союз заготовителей»: Без дикоросов жители некоторых регионов не выживут
Россиянам нельзя запрещать ходить в леса по грибы, заверил на пресс-конференции НСН президент «Союза заготовителей и переработчиков»
Президент «Союза заготовителей и переработчиков дикоросов» Юрий Рудаков на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» заявил, что инициатива Минсельхоза о регулировании сбора дикоросов не несет в себе никаких рисков для граждан, тем более, что для некоторых людей это единственный вид заработка.
«Возможность ходить, собирать и заготавливать дикоросы для людей является единственной возможностью пополнить свой семейный бюджет в ряде регионов: это север Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток», - заявил он.
В ходе пресс-конференции Рудаков привел в качестве примера ситуацию со сбором кедрового ореха: 90 процентов годового урожая уходит за границу, тогда как отечественные производители лишены возможности загрузить свои мощности.
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