Певица Гречка: Альбом, который меня спас!

16.03.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, певицы Гречки с презентацией её нового альбома «Не за что»

От песен под гитару на улице до больших концертных площадок. Артист, чей образ часто сравнивают с ранней Земфирой – певица Гречка. 12 марта выходит релиз ее нового альбома «Не за что», в который вошли 10 песен. Как заявляет сама певица, главная задумка нового альбома для нее была в том, чтобы побороть панические атаки, которые она испытывала на протяжении долгого времени. Тексты песен Гречки преимущественно про тяжелые времена подростка, алкоголь, неразделенную любовь и поиск смысла жизни … каким будет посыл песен нового альбома, узнаем в ходе презентации. Впервые в пресс-центре НСН, Анастасия Иванова «Гречка» расскажет о том, как новый альбом стал для нее спасением!

Участники пресс-конференции:

Певица Анастасия Иванова «Гречка»

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)