«Обожаю критиков в возрасте за 50». Гречка рассказала о своих хейтерах и поклонниках

Певица Анастасия Иванова «Гречка» рассказала на пресс-конференции НСН, как она относится к критике своего творчества.

«Я обожаю критиков в возрасте за 50, за 30, это мой любимый контингент, который меня засирает, меня ненавидит и хочет от меня блевать, у них течет кровь из ушей от моей музыки, по их комментариям. А заходишь к ним на страницу в соцсетях - у них там домашние животные, семья, дети. Люди просто застряли во времени многое не понимают, что происходит сейчас. Для меня просто перышко – сдунуть его и все», - рассказала она.

При этом, по ее словам, реакция на ее творчество от фанатов важна для нее. Как рассказала певица, у нее есть близкий круг общения, куда входят примерно 80 человек, с которыми она постоянно переписывается в соцсетях и чье мнение для нее важно.

«Эти люди знают меня давно, они сравнивают мои песни с моими прошлыми записями, с другими альбомами, их мнение оказывает большую поддержку. От них никогда не услышать: «Настя, все. Плохой альбом»», - добавила она.

Ранее на пресс-конференции Гречка рассказала, как работала над новым альбомом.

