«Панические атаки». Певица Гречка рассказала о том, как пережила пандемию
Певица Анастасия Иванова «Гречка» рассказала на пресс-конференции НСН, как она пережила пандемию.
Певица Анастасия Иванова «Гречка» рассказала на пресс-конференции НСН, как она пережила пандемию.
По ее словам, проблемы исполнителей, которые лишились возможности выступать условиях повсеместного закрытия публичных пространств ее не коснулись.
«Меня в то время преследовали панические атаки. Я просыпалась с мыслью «Я вот сейчас умру». Я боялась, что я не правильно сижу, неправильно дышу, боялась за свое сердце. Для меня период пандемии стал временем борьбы с собой. И это началось до коронавируса. Из этой борьбы я выходу победителем», - сообщила она.
Ранее на пресс-конференции Гречка рассказала, как работала над новым альбомом. По ее словам, панические атаки и здесь сыграли свою роль – она очень боялась возвращаться в свой родной город и работа над альбомом стала своего рода терапией, которая помогла ей преодолеть эти страхи.
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