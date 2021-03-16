«Отвратительная песня». Певица Гречка оценила песню Manizha на Евровидении

Певица Анастасия Иванова «Гречка» рассказала на пресс-конференции НСН, как она относится к певице Manizha.

«Я уважаю Manizha, у нее есть талант, она замечательная исполнительница, но ее песня на Евровидении для меня отвратительная, потому что она угорает, используя разные словечки. Это же не Comedy woman. Все эти слова «русская», все эти одеяния, попытки что-то проорать, что-то проделать», - сказала она.

По мнению исполнительницы, при всей этой критике Manizha все же лучше, чем группа Litlle Big.

Сама бы она не хотела представлять Россию на Евровидении, однако считает, что рэпер Моргенштерн вполне этого достоин.

Ранее на пресс-конференции Гречка рассказала, как работала над новым альбомом. По ее словам, панические атаки и здесь сыграли свою роль – она очень боялась возвращаться в свой родной город и работа над альбомом стала своего рода терапией, которая помогла ей преодолеть эти страхи.

