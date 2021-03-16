Избавление от страха. Гречка рассказала о личном смысле ее нового альбома

Релиз нового альбомы певицы Гречки «Не за что» вышел 12 марта, в нем 10 песен.

Певица Анастасия Иванова «Гречка» рассказала на пресс-конференции НСН, как она работала над этим альбомом.

«Этот альбом о моем маленьком городе, там разные истории каких-то моих подруг, друзей. Я решила обо всем этом написать. У меня были панические атаки, они меня очень беспокоили и альбом помог мне с ними справиться. Потому что мой главный страх был вернуться обратно в этот город. Я его почему очень долго боялась. С помощью этого альбома я раскрыла для себя эту тематику, он является для меня самым настоящим на данный момент», - рассказала она.

Она добавила, что с паническими атаками бороться бесполезно, надо искать причину этого страха и просто с ней работать, а не запивать их таблетками.

Певица добавила, что презентация альбома пройдет 17 апреля в московском клубе «Город» и 27 апреля в питерском клубе «Дно».

