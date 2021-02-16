19.02.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится телемост Москва-Баку на тему: «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах»

Впервые, после подписания в ноябре соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, лидеры России, Азербайджана и Армении приняли решение о создании трёхсторонней рабочей группы, которую возглавили вице-премьеры трёх стран. 17 февраля в Азербайджан выезжает парламентская делегация РФ, которая посетит центр миротворческой операции и проведёт встречу с руководством миротворческой миссии России в регионе. Это будет первый визит российских депутатов после введения миротворцев в Нагорный Карабах.

В пресс-центре НСН будет проведён прямой телемост Москва-Баку, в ходе которого его участники обсудят миссию рабочей группы и эффективность миротворческой операции в регионе.

Участники телемоста:

Депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлёв;

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забелин;

Директор Института политических исследований Сергей Марков;

Военный эксперт Игорь Коротченко.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

