Решение конфликта в Карабахе назвали главным достижением в 2020 году
Директор Института политических исследований Сергей Марков напомнил в пресс-центре НСН, что Россия сыграла ключевую роль в установлении мира в регионе.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит телемост Москва-Баку на тему: «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах».
Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном стал главнейшим событием в международной жизни планеты.
«Мирная договоренность между Арменией и Азербайджаном, которая была достигнута в ноябре 2020 года при посредничестве РФ, является самым главным достижением международного сообщества в сфере мира и безопасности за прошлый год. Это самое пиковое усилие международного сообщества, которое состоялось при инициативе представителей наших стран. За это время были введены российские миротворцы в регион, а захваченные почти четверть века назад территории были переданы Азербайджану. Там тоже начала восстанавливаться мирная жизнь, и руководство Азербайджана выступила с большими планами по развитию региона», - заявил он.
17 февраля в Азербайджан выехала парламентская делегация РФ, которая посетит центр миротворческой операции и проведет встречу с руководством миротворческой миссии России в регионе. Это первый визит российских депутатов после введения миротворцев в Нагорный Карабах.
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