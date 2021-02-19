Решение конфликта в Карабахе назвали главным достижением в 2020 году

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит телемост Москва-Баку на тему: «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах».

Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что мирный договор между Арменией и Азербайджаном стал главнейшим событием в международной жизни планеты.

«Мирная договоренность между Арменией и Азербайджаном, которая была достигнута в ноябре 2020 года при посредничестве РФ, является самым главным достижением международного сообщества в сфере мира и безопасности за прошлый год. Это самое пиковое усилие международного сообщества, которое состоялось при инициативе представителей наших стран. За это время были введены российские миротворцы в регион, а захваченные почти четверть века назад территории были переданы Азербайджану. Там тоже начала восстанавливаться мирная жизнь, и руководство Азербайджана выступила с большими планами по развитию региона», - заявил он.

17 февраля в Азербайджан выехала парламентская делегация РФ, которая посетит центр миротворческой операции и проведет встречу с руководством миротворческой миссии России в регионе. Это первый визит российских депутатов после введения миротворцев в Нагорный Карабах.

