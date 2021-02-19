Главред «Национальной обороны»: Российские миротворцы спасли 15 тысяч армянских военных
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, как РФ повлияла на исход войны.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит телемост Москва-Баку на тему: «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах».
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что в конфликте была поставлена точка благодаря вмешательству Российской Федерации.
«Нужно отметить ту роль России, чтобы поставить точку в этом многолетнем затяжном и кровавом конфликте. Итогом этой 44-дневной войны стал военный разгром Армении и военная победа Азербайджана. Боевые действия велись на территории НКР не признанной никем, в том числе, властями самой Армении. Россия заняла нейтральную равноудаленную позицию в данном конфликте, она не оказала ни одной из сторон какие-либо предпочтения», - уточнил он.
Игорь Коротченко добавил, что благодаря своевременному содействию России в урегулировании конфликта, существенное число армянских военных было спасено от неминуемой гибели.
«Ввод российских миротворцев позволил спасти от уничтожения значительную группировку, она оценивается в 15-20 тысяч армянских военнослужащих. Если бы точка в этой войне была бы не поставлена, в течение нескольких суток образовался бы котел, куда бы попали армянские военные и были бы уничтожены. Поэтому российские миротворцы спасли эти 15 тысяч военнослужащих, которые бы неизбежно бы погибли, если бы не сдались в плен», - заявил он.
Ранее во время телемоста НСН депутат Милли Меджлиса Азербайджана рассказал, что в Баку ждали возврата своих территорий 30 лет.
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