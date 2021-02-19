Главред «Национальной обороны»: Российские миротворцы спасли 15 тысяч армянских военных

Игорь Коротченко добавил, что благодаря своевременному содействию России в урегулировании конфликта, существенное число армянских военных было спасено от неминуемой гибели.

«Ввод российских миротворцев позволил спасти от уничтожения значительную группировку, она оценивается в 15-20 тысяч армянских военнослужащих. Если бы точка в этой войне была бы не поставлена, в течение нескольких суток образовался бы котел, куда бы попали армянские военные и были бы уничтожены. Поэтому российские миротворцы спасли эти 15 тысяч военнослужащих, которые бы неизбежно бы погибли, если бы не сдались в плен», - заявил он.

Ранее во время телемоста НСН депутат Милли Меджлиса Азербайджана рассказал, что в Баку ждали возврата своих территорий 30 лет.

