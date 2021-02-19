Меджлис Азербайджана: «В Карабахе продолжают гибнуть люди»
Депутат Милли Меджлиса Азербайджана рассказал НСН, что Армения не предоставила Азербайджану карту минирования отданных территорий.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит телемост Москва-Баку на тему: «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах».
Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забелин заявил, что обстановка в регионе осложняется отсутствием данных о минировании на освобожденных территориях.
«Сейчас очень сложная обстановка в этой зоне. Есть люди, которые хотят вернуться. Хотя обустраивать свои покинутые дома. Но обстановка усложняется тем, что идет процесс разминирования территории. И во время разминирования есть случаи гибели людей. К сожалению, армянская сторона нам так и представила достоверные карты минирования этих полей, поселков, сел, городов. Очень важно иметь такую карту, чтобы поскорее закончить разминирование всех освобожденных участков. Мне кажется, что армянская сторона минировала эти территории хаотично, и не имеет достоверных сведений», - констатировал он.
Ранее в пресс-центре НСН главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, как РФ повлияла на исход войны, по его словам, благодаря российским миротворцам 15 тысяч армянских военных не погибли.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 433 / сут.
Умерли
82 396+470 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 637 / сут.
- Вильфанд рассказал о причинах снежного коллапса в Крыму
- Сын Наташи Королевой стал стриптизером
- Собчак выложила видео в БДСМ-костюме
- Полиция задержала лидера фракции КПРФ в Пензенской городской Думе
- Республика Сан-Марино зарегистрировала «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru