Меджлис Азербайджана: «В Карабахе продолжают гибнуть люди»

«Сейчас очень сложная обстановка в этой зоне. Есть люди, которые хотят вернуться. Хотя обустраивать свои покинутые дома. Но обстановка усложняется тем, что идет процесс разминирования территории. И во время разминирования есть случаи гибели людей. К сожалению, армянская сторона нам так и представила достоверные карты минирования этих полей, поселков, сел, городов. Очень важно иметь такую карту, чтобы поскорее закончить разминирование всех освобожденных участков. Мне кажется, что армянская сторона минировала эти территории хаотично, и не имеет достоверных сведений», - констатировал он.

Ранее в пресс-центре НСН главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, как РФ повлияла на исход войны, по его словам, благодаря российским миротворцам 15 тысяч армянских военных не погибли.

