В Азербайджане заявили, что ждали возврата своих территорий 30 лет

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит телемост Москва-Баку на тему: «Первый визит российских парламентариев в Нагорный Карабах».

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, председатель Русской общины Михаил Забелин заявил о неминуемом крахе армянской стороны в случае, если бы в урегулирование конфликта не вмешалась бы Россия.

«Мы 30 лет ждали, когда вернутся территории Азербайджана, захваченные армянскими вооруженными силами. Очень важен шаг России, которая взяла на себя ответственность по, будем говорить, «убеждению сторон» по прекращению боевых действий и налаживанию мирной жизни на этой территории. Важно, что именно Россия ввела миротворческие силы. Это приветствовали и у нас в Азербайджане, я думаю, и Армения была согласна на это. Если бы не российские миротворцы, Армянская сторона потерпела бы окончательный крах и в своей политике, и в своих ресурсах. Самое важное, что остановилась война, что перестала литься кровь», - отметил он.

Директор в ходе телемоста в пресс-центре НСН директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что Россия сыграла ключевую роль в установлении мира в регионе.

