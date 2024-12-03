03.12.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Пандемия птичьего гриппа: реальность или миф?»

ТРАНСЛЯЦИЯ СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к усилению глобального надзора за птичьим гриппом H5N1 среди животных, чтобы предотвратить его распространение и снизить риск передачи вируса людям и другим видам, сообщают СМИ. Тем временем Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗЖ) планирует пересмотреть «Руководство по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных». Новая версия, посвященная этой актуальной теме, будет представлена к маю 2025 года.

Напомним, что в 2024 году в Европе было зафиксировано 148 вспышек среди домашних птиц и 407 среди диких. Особенно тревожная ситуация наблюдается в США, где с начала 2022 года произошло 688 вспышек в птицеводстве, что привело к уничтожению более 102 миллионов птиц. С 2003 по 2024 год в мире зарегистрировано 2 565 случаев инфицирования людей вирусом гриппа птиц, из которых 1 137 закончились летальным исходом. Недавно на Камчатке вводили режим ЧС из-за птичьего гриппа на птицефабрике. Эксперты бьют тревогу, что в ближайшие два-пять лет существует значительная вероятность возникновения новой пандемии, вызванной вирусом птичьего гриппа. В Аргентине последняя вспышка птичьего гриппа H5N1 привела к гибели более 17 тысяч морских слонов.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Какова вероятность пандемии птичьего гриппа?

Почему стали появляться новые вспышки?

Насколько часто вирус передается человеку от животных?

Кто в зоне риска?

Отличаются ли штаммы птичьего гриппа в США и в России?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



