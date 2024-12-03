«Ситуация по стране спокойная»: Онищенко оценил подъем заболеваемости гриппом в РФ

Эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ превышены на 20% в 11 регионах России, рассказал НСН Геннадий Онищенко.

На 47-й неделе 2024 года повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдался в 11 регионах России, сообщил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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«Если говорить о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ за 47-ю неделю: эпидемические пороги у нас были превышены на 20% в 11 субъектах, в том числе в Барнауле, Владивостоке, Брянске, Воронеже, Кемерове. Лабораторными методами определялся H1N1. Но ситуация в стране спокойная», - сказал он.

Он также добавил, что пандемии гриппа фиксируются каждые 7-10 лет.

«Родиной всех форм грипп является ЮВА, в том числе Китай. В природе известно несколько вирусов гриппов. Периодически они преодолевают межвидовой барьер переходят на человеческую популяцию. Сейчас мы дошли уже до седьмого по счету гриппа, H7, которые передался человеку. Кстати, пандемии гриппа бывают с периодичностью в 7-10 лет. В 2009 году был свиной грипп, потом в 2019 году. Пандемии повторяются, это естественный биологически процесс», - сообщил Онишенко.

Ранее глава центра эпидемически значимых инфекций, врач-инфекционист НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Александр Дмитриев заявил, что проходить вакцинацию от гриппа нужно за две-три недели до начала подъема заболеваемости, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Павел Кашаев
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