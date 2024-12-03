«Подтвердили только в США»: Онищенко о распространении птичьего гриппа в мире
Птичий грипп не представляет тотальной угрозы для человека, поскольку в мире выявлено не так много случаев заражения, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Только в США на данный момент сообщили о подтвержденных случаях заражения людей птичьим гриппом, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Только одна страна – США – отчиталась о том, что на ее территории, по данным на середину ноября, было подтверждено шесть случаев заболевания гриппом H5N1 – это птичий грипп. Все эти люди общались с животными. В Европе по подъему заболеваемости превышены базовые линии в двух странах, а еще в двух – в Великобритании и Казахстане – зарегистрирована эпидемия вирусов гепатита. Во всех остальных странах птичьего гриппа фактически нет», - сказал он.
По слова Онищенко, птичий грипп сегодня не представляет глобальной угрозы для человека.
«Никакой тотальной грозы нет, хотя это не значит, что мы должны расслабиться. Например, Минсельхоз США отчитался, что птичий грипп в марте поразил примерно 450 особей дойного стада в 15 штатах. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) говорят, что наблюдаются мутации вирусов, которые могли бы привести к повышенной контагиозности или к передаче от человека к человеку. Они обследовали работников ферм в Мичигане, которые работали с инфицированными птичьим гриппом коровами, и у семерых сотрудников выявили первичные признаки заражения. Например, в 2022 году 67 стран на пяти континентах уведомили Всемирную организацию здоровья животных (ВОЗЖ) о вспышках высокопатогенного гриппа H5N1 среди домашней и дикой птицы. В результате вынужденного забоя погибли более 130 миллионов голов домашней птицы. Как только начинает болеть птица, люди сжигают поголовье. Если этот не сделать, есть опасность перехода на человека», - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Канаде зафиксировали первый случай заболевания человека птичьим гриппом (H5N1). Заболевшим оказался подросток из Британской Колумбии. Пока неизвестно, как именно заболел подросток, однако уточняется, что незадолго до появления первых симптомов он контактировал с кошками, собаками и рептилиями, передает «Радиоточка НСН».
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