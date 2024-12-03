«Вакцины готовятся»: Онищенко о борьбе с птичьим гриппом
Врачи смогут своевременно разработать диагностику птичьего гриппа, если вирус перейдет на человеческую популяцию, сказал НСН Геннадий Онищенко.
В США предпочитают прививать животных, зараженных гриппом, а в Европе и России для предотвращения распространения заболевания пошли другим путем, заявил в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Американцы придумали вакцину и прививают отдельные виды животных. У нас и в Европе другой подход: если животное заболевает, мы его все равно забиваем, и нет смысла тратиться на вакцину. У нас ведется наблюдение за животными всех видов и за людьми, от которых выделяют этот штамм птичьего гриппа H5N1», - сказал он.
Заслуженный врач России добавил, что разработка вакцины от штамма птичьего гриппа уже ведется.
«Грипп H5N1 очень контагиозен, но протекает легко. Он изучается, против него готовятся кандидатные вакцины. Наши возможности сегодня значительные, дают нам уверенность в том, что когда межвидовой барьер будет преодолеваться, и вирус перейдет на человеческую популяцию, мы вовремя среагируем, вовремя разработаем диагностику на нужный подвид штамма. Также сможем обеспечить лаборатории, что будут производить вакцины», - подытожил он.
Ранее Онищенко также сообщал «Радиоточке НСН», что птичий грипп не представляет тотальной угрозы для человека, поскольку подтвержденные случаи заражения людей этим штаммом пока зафиксированы только в США.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сочи произошло «мандариновое» ДТП
- Яндекс Музыка подвела индустриальные итоги года
- Песню группы Uma2rman «Проститься» перевели на итальянский язык
- Премьер Грузии обвинил в протестах в Тбилиси оппозицию и НПО
- Обозвавшую строителей «русней» москвичку оштрафовали на 2000 рублей
- Рютте: Украине нужно больше военной помощи
- Песков заявил, что Путин часто встречается с Медведевым и Кудриным
- Песков пообещал своевременно сообщить о дате прямой линии Путина
- «Яндекс Go» введет детализацию цен на поездки в такси
- Генсек заявил, что НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru