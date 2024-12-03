«Вакцины готовятся»: Онищенко о борьбе с птичьим гриппом

«Американцы придумали вакцину и прививают отдельные виды животных. У нас и в Европе другой подход: если животное заболевает, мы его все равно забиваем, и нет смысла тратиться на вакцину. У нас ведется наблюдение за животными всех видов и за людьми, от которых выделяют этот штамм птичьего гриппа H5N1», - сказал он.

Заслуженный врач России добавил, что разработка вакцины от штамма птичьего гриппа уже ведется.

«Грипп H5N1 очень контагиозен, но протекает легко. Он изучается, против него готовятся кандидатные вакцины. Наши возможности сегодня значительные, дают нам уверенность в том, что когда межвидовой барьер будет преодолеваться, и вирус перейдет на человеческую популяцию, мы вовремя среагируем, вовремя разработаем диагностику на нужный подвид штамма. Также сможем обеспечить лаборатории, что будут производить вакцины», - подытожил он.

Ранее Онищенко также сообщал «Радиоточке НСН», что птичий грипп не представляет тотальной угрозы для человека, поскольку подтвержденные случаи заражения людей этим штаммом пока зафиксированы только в США.

