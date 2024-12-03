«Линейка диагнозов расширилась»: Онищенко о применении ИИ в медицине
Применение искусственного интеллекта в медицине упростило работу врачам, сообщил НСН Геннадий Онищенко.
Россия входит в число стран-лидеров по использованию искусственного интеллекта в медицине, рассказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Наша страна лидирует в этом плане. Большие данные в медицине – это хорошо, это хорошее подспорье. У нас раньше были рентгены, а сейчас есть КТ и МРТ. Так и тут. Лидируют по внедрению новых технологий в медицине Москва и Санкт-Петербург – у них есть такие возможности», - заявил он.
По словам Онищенко, внедрение искусственного интеллекта сокращает время обработки данных пациента, что позволяет врачам своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь.
«К примеру, у человека снимается ЭКГ. Врач смотрит только сегодняшнюю. Когда появилась возможность, та же Москва оцифровала вообще все ЭКГ, и ИИ может анализировать вообще все имеющиеся данные по ЭКГ разных пациентов. Появляется возможность предотвращения инфарктов, например. Выявляются новые особенности, которые никак не мог определить один врач по кардиограмме одного пациента. У нас даже линейка диагнозов расширяется, появляется возможность прогнозировать развитие инфарктов, нарушение проводящей системы сердца. И то же самое с легкими. Самое главное, что мы получаем объективные данные. Вот такие возможности, и они, слава Богу, непрерывно расширяются», - заключил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов сообщил «Радиоточке НСН», что использование ИИ во многом помогает врачам, однако главная проблема применения технологии в медицине – возможная утечка медицинских персональных данных.
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