Депутат Разворотнева: Электронные платежки ЖКУ помогут в борьбе с мошенниками

Электронные платежки ЖКУ помогут в борьбе с мошенниками, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Электронные платежки проходят по защищенным каналам, это сделано на базе «Госуслуг», люди авторизованы. В этом канале мошенники ничего не смогут сделать. Сегодня в ящики можно кинуть поддельную платежку с фейковым QR-кодом, кто-то платит, не все сверяют данные, реквизиты. Поэтому электронные платежки призваны бороться с этим», - отметила она.

Минстрой еще в 2022 году поддержал возможность такого перехода, однако этот вопрос пока не урегулирован законодательно. В 2025-м власти запустили в Московской области пилотный проект по переходу на цифровые квитанции с согласия гражданина, если эксперимент будет удачным, его распространят на всю Россию.

