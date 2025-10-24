Депутат Разворотнева: Электронные платежки ЖКУ помогут в борьбе с мошенниками
Светлана Разворотнева заявила НСН, что сегодня в ящики можно кинуть поддельную платежку с фейковым QR-кодом.
Электронные платежки ЖКУ помогут в борьбе с мошенниками, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Электронные платежки проходят по защищенным каналам, это сделано на базе «Госуслуг», люди авторизованы. В этом канале мошенники ничего не смогут сделать. Сегодня в ящики можно кинуть поддельную платежку с фейковым QR-кодом, кто-то платит, не все сверяют данные, реквизиты. Поэтому электронные платежки призваны бороться с этим», - отметила она.
Минстрой еще в 2022 году поддержал возможность такого перехода, однако этот вопрос пока не урегулирован законодательно. В 2025-м власти запустили в Московской области пилотный проект по переходу на цифровые квитанции с согласия гражданина, если эксперимент будет удачным, его распространят на всю Россию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нужна поддержка: Порядка 90% женщин жалеют о сделанном аборте
- Депутат Разворотнева: Электронные платежки ЖКУ помогут в борьбе с мошенниками
- «Уже проходили»: Россия и Китай придумают варианты обходы новых санкций США
- В России около двух миллионов отцов-одиночек
- «Запрещаешь — содержи»: Как будет работать право отца принимать решение об аборте
- Генерал Соболев раскрыл «ошеломляющий» ответ России на удар «Томагавками»
- Россияне задолжали 770 миллиардов рублей за услуги ЖКХ
- Путин и Алиев провели телефонный разговор
- Песков: Путин не исключает проведение саммита с США в будущем
- Группа российских альпинистов застряла на горе в Непале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru