За что платим: В Госдуме пообещали прозрачные платежки по ЖКХ
Светлана Разворотнева заявила НСН, что теперь отдельно будут учитываться расходы на содержание имущества и текущий ремонт.
Госдума к концу года примет ряд законопроектов в сфере ЖКХ, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Сейчас у нас появляются стандарты отчетностей для ТСЖ и ЖСК. Они делали отчеты по своей форме, теперь ждем приказа об единой форме. Будет видно, куда и какая сумма была потрачена, этого ждем с 1 января 2026 года. На втором чтении у нас закон о требованиях к организациям, которые обслуживают лифты. У нас изменился лицензионный контроль, закон принят в третьем чтении. Будут требования к оборудованию и сотрудникам. Еще хочу отметить разделение в платежке строки за содержание имущества и текущий ремонт. Это разные задачи и суммы, разделение сделает платежку более прозрачной. До конца года ждем внесение законопроекта о возможности установки интеллектуальных приборов учета газа», - рассказала она.
По недавним сообщениям СМИ отопительный сезон начался в 73 регионах России, тепло подано во все муниципалитеты 55 регионов и еще 11 областей. Общий уровень готовности многоквартирных домов в стране достигает 98,9%. Объекты социальной сферы подготовлены на 98,6%. Речь идет о 39622 объектах здравоохранения, 79555 объектах образования, 35 тысячах объектов культуры, 16390 объектах социального назначения и спорта. Готовность коммунальной инфраструктуры составила на текущий момент 98,6%: подготовлены 71700 котельных, 171 тысяча километров теплосетей и 816 тысяч километров сетей водоснабжения и водоотведения. Работы по заготовке аварийного запаса топлива находятся на завершающем этапе.
Напомним, что в начале октября первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил россиянам самостоятельно регулировать температуру в квартирах с помощью системы регулирования и индивидуальных счетчиков. Депутат выступил с этой инициативой, чтобы исправить те ограничения, которые имеет централизованное отопление.
