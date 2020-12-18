23.12.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, на тему: «Отдых в период эпидемии. Туристические итоги 2020 года»

Коронавирусная инфекция внесла серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. COVID-19 в этом году мало кому из россиян позволил провести комфортно отпуск. По оценкам Ассоциации туроператоров России (АТОР), объем бронирований туров за рубежом относительно прошлого года в этом сократился на 80%.

Какие убытки в 2020 году понесла туристическая отрасль?

Какой процент россиян в 2020 году вовсе отказался от путешествий?

Какие направления стали самыми популярными в этом году?

Каковы убытки от въездного туризма?

Как много россиян проведут новогодние праздники заграницей?

Какова средняя цена новогодней поездки заграницу?

Как много туристов выбирали Крым и Сочи в 2020 году?

Какие страны в ближайшее время будут готовы открыть свои границы для российских туристов?

Каковы планы и прогнозы туристической отрасли на 2021 год?

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Брифинг проводится в режиме Online. Брифинг будет транслироваться в прямом эфире 23.12.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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