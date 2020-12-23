АТОР назвала поддержку индустрии туризма в Петебурге беспрецедентной

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, как власти Санкт-Петербурга потрясли индустрию объемом введенных льгот.



«В Санкт-Петербурге приняты совершенно удивительные и беспрецедентные меры по отмене налогов за 2020 год. Это касается налогов на имущество, на землю, транспортного налога. Объем льгот составит 3,6 миллиарда рублей. Это потрясло всех. Ни один регион на такие меры не пошел. Тем не менее, федеральные налоги остаются в силе, но с отсрочкой», - отметила она.



Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН назвал сумму недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса.



