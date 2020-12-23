АТОР назвала сумму убытков туриндустрии за 2020 год
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, в каком состоянии находится туристическая индустрия к концу 2020 года.
Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. Правительство пытается помочь индустрии, но туроператоры и отельеры заявляют о недостаточности мер.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, в каком состоянии находится туристическая индустрия к концу 2020 года.
«Доходность туроператоров по итогам года снизилась более чем на 60%. Убытки составили более 1,3 триллиона рублей. По предварительной оценке, более 50 тысяч человек остались без работы или сменили вид деятельности», - отметила она.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН назвал сумму недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса.
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