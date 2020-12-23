АТОР назвала сумму убытков туриндустрии за 2020 год

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, в каком состоянии находится туристическая индустрия к концу 2020 года.



«Доходность туроператоров по итогам года снизилась более чем на 60%. Убытки составили более 1,3 триллиона рублей. По предварительной оценке, более 50 тысяч человек остались без работы или сменили вид деятельности», - отметила она.



Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН назвал сумму недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса.

