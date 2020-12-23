АТОР предсказала развитие частного автотуризма в 2021 году
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на пресс-конференции НСН рассказала, как будет меняться и развиваться туриндустрия при негативном сценарии в 2021 году.
Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. Многие россиянам пришлось внести изменения в планы путешествий, подстроив их под текущую ситуацию.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, как будет меняться и развиваться туриндустрия при негативном сценарии в 2021 году.
«Даже при самом плохом прогнозе 40% туристов будут готовы поехать в путешествие. При этом кто-то должен взять на себя гарантии безопасности. В связи с этим мы думаем, что доля автомобильного самостоятельного туризма будет расти. И это затронет не только внутренний рынок, но и выездной. В этом есть позитивный момент: начнется создание придорожной инфраструктуры, так как она сейчас не развита», - отметила она.
Между тем, глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что границы города останутся открытыми, однако гостям из других регионов не рекомендуется приезжать, а жителям города — выезжать из Северной столицы.
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