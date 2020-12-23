Названы самые популярные направления россиян по России

Стоимость авиабилета по стране в одну сторону составила 5,4 тыс. Рублей (на 17% меньше, чем в прошлом году - 6,5 тыс. рублей).

На поезде россияне ездили чаще всего в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург. Востребованными были такие направления, как Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.

Аналитики также зафиксировали небольшое снижение средней стоимости билета на этом виде транспорта - 2,3 тыс. рублей, что на 120 рублей меньше, чем в прошлом году.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в 2021 году наиболее востребованным в России останется внутренний туризм. Главным направлением отдыха станет юг России.

