Названы самые популярные направления россиян по России
В число наиболее популярных путешествий на самолёте в этом году вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Симферополь. Таковы данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, передает RT.
В топ-10 самых востребованных направлений также оказались Махачкала, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды, Уфа и Екатеринбург.
Стоимость авиабилета по стране в одну сторону составила 5,4 тыс. Рублей (на 17% меньше, чем в прошлом году - 6,5 тыс. рублей).
На поезде россияне ездили чаще всего в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург. Востребованными были такие направления, как Тюмень, Ростов-на-Дону, Казань, Сочи и Новосибирск.
Аналитики также зафиксировали небольшое снижение средней стоимости билета на этом виде транспорта - 2,3 тыс. рублей, что на 120 рублей меньше, чем в прошлом году.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в 2021 году наиболее востребованным в России останется внутренний туризм. Главным направлением отдыха станет юг России.
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