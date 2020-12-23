Ассоциация туроператоров оценила введение электронной визы в России
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на пресс-конференции НСН рассказала, как будет меняться и развиваться туриндустрия при удачной вакцинации во всех странах в 2021 году.
Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. Многие россиянам пришлось внести изменения в планы путешествий, подстроив их под текущую ситуацию.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, как будет меняться и развиваться туриндустрия при удачной вакцинации во всех странах в 2021 году.
«При оптимистичном сценарии возобновление туризма в полной мере начнется с апреля. Помимо этого, с 1 января в России вводится электронная виза. Это беспрецедентный шаг, который отечественный туризм ждал с момента возникновения. Если все это начнет сбываться, мы быстро достигнем уровня 2017 года», - отметила она.
Ранее Ломидзе заявила, что даже при самом плохом прогнозе 40% туристов будут готовы поехать в путешествие. По ее словам, в таком случае доля автомобильного самостоятельного туризма будет расти.
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