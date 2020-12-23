АТОР назвала города-лидеры по снижению внутреннего турпотока
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на пресс-конференции НСН рассказала, какие города больше остальных недосчитались туристов из-за коронавирусных ограничений.
Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. В частности, COVID-19 помешал россиянам провести комфортно отпуск даже внутри страны.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, какие города понесли больше всего потерь из-за ограничений в туристической сфере.
«Лидеры по потерям в сфере внутреннего туризма - это Санкт-Петербург и Москва. Причем если Москва потеряла 72% туристов, то в Петербурге турпоток снизился больше, чем в пять раз. Еще серьезнейший удар. Петербург оказался в исключительном положении. В свою очередь, Алтай и Бурятия впервые вошли в топ регионов по внутреннему туризму, так как стали принимать чартерные рейсы», - отметила она.
Ранее глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что границы города останутся открытыми, однако гостям из других регионов не рекомендуется приезжать, а жителям города — выезжать из северной столицы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru