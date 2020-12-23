АТОР предложила Мишустину новые меры поддержки туриндустрии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, что направила письмо главе правительства Михаилу Мишустину с предложением ввести пакет дополнительных мер поддержке туриндустрии.



«Эти меры позволили бы участникам туриндустрии войти в 2021 год в неплохом состоянии с точки зрения устойчивости. Мы просим отменить или хотя бы снизить взносы в Фонд оплаты труда, просим продлить мораторий на взыскания по судам и просим продлить либо ввести субсидирование на Фонд оплаты труда», - отметила она.



Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН назвал сумму недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса.

