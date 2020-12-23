АТОР оценила востребованность мер по поддержке туризма

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на пресс-конференции НСН рассказала, какая мера федеральной поддержки была самой популярной среди туроператоров.

Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. Правительство пыталось помочь индустрии, но не все меры были эффективными.

Правительство выделило более 1 млрд рублей на поддержку туроператоров

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, какая мера федеральной поддержки была самой популярной среди туроператоров.

«В общей сложности правительство предложило 11 мер поддержки, которые затрагивали туризм. Из них были востребованы только три: отсрочка обязательств, субсидии на зарплаты в размере МРОТ и кэшбек. Ключевую роль сыграла отсрочка обязательств перед потребителями. Все остальные меры поддержки в виде кредитов, снижения арендной платы не пользовались большим спросом», - отметила она.

Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН назвал сумму недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса.

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ФОТО: www.tuug.ru
ТЕГИ:Туризм
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