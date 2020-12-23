АТОР оценила востребованность мер по поддержке туризма
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на пресс-конференции НСН рассказала, какая мера федеральной поддержки была самой популярной среди туроператоров.
Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. Правительство пыталось помочь индустрии, но не все меры были эффективными.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, какая мера федеральной поддержки была самой популярной среди туроператоров.
«В общей сложности правительство предложило 11 мер поддержки, которые затрагивали туризм. Из них были востребованы только три: отсрочка обязательств, субсидии на зарплаты в размере МРОТ и кэшбек. Ключевую роль сыграла отсрочка обязательств перед потребителями. Все остальные меры поддержки в виде кредитов, снижения арендной платы не пользовались большим спросом», - отметила она.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН назвал сумму недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса.
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