АТОР оценила востребованность мер по поддержке туризма

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, какая мера федеральной поддержки была самой популярной среди туроператоров.



«В общей сложности правительство предложило 11 мер поддержки, которые затрагивали туризм. Из них были востребованы только три: отсрочка обязательств, субсидии на зарплаты в размере МРОТ и кэшбек. Ключевую роль сыграла отсрочка обязательств перед потребителями. Все остальные меры поддержки в виде кредитов, снижения арендной платы не пользовались большим спросом», - отметила она.



Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН назвал сумму недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса.

