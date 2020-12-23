АТОР: иностранные туристы почти не посещали Россию в 2020 году
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России на пресс-конференции НСН рассказала, сколько иностранных туристов посетили Россию с начала года.
Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. Многие туристы были вынуждены отложить запланированные путешествия, в том числе в Россию.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, сколько иностранных туристов посетили Россию с начала года.
«Въездной туризм пострадал в наибольшей степени. Если во внутреннем и выездном были хоть какие-то возможности, то принять больше иностранных туристов мы не могли. В ближайшие несколько месяцев ситуация не улучшится. Снижения потока составило более 90%: с 5,1 миллиона туристов до 326 тысяч. Только благодаря первому кварталу 2020 года мы можем говорить хотя бы о каком-то турпотоке в этом сегменте», - отметила она.
Ранее президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев на пресс-конференции НСН назвал сумму недополученной прибыли из-за пандемии коронавируса.
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