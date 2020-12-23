Ассоциация туроператоров рассказала о новом виде отдыха в 2020 году

Коронавирус внес серьезные коррективы в работу туристической индустрии во всем мире. Отрасль оказалась в тяжелом положении из-за ограничительных мер, которые власти разных стран были вынуждены ввести, закрыв границы. Многие россиянам пришлось внести изменения в планы путешествий, подстроив их под текущую ситуацию.



Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции НСН рассказала, что в 2020 году появился новый вид отдыха.



«В связи с переводом на удаленную работу появились люди, которые уезжали путешествовать на выходные дни. Мы назвали это удаленной работой без отрыва от отдыха. Такие люди руководствуются принципом «надо ехать, пока не закрыли». 90% таких туристов путешествовали по России, не более 10% из них выезжали за границу. Думаем, что в 2021 году их доля увеличится», - отметила она.



Между тем, глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявила, что границы города останутся открытыми, однако гостям из других регионов не рекомендуется приезжать, а жителям города — выезжать из Северной столицы.

