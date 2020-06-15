18.06.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Отдых от карантина. Туристическое лето - 2020».

С 15 июня все средства размещения Республики Крым после перерыва, связанного с пандемией, распахнули двери для отдыхающих, зарегистрированных на территории Крыма. А с 1 июля, отели и санатории начнут принимать отдыхающих из других субъектов РФ. Что же касаемо Сочи, то туристы отказываются от уже забронированных поездок из-за требуемых при заселении справок о тестировании на коронавирус и 2-х недельной самоизоляции. После пандемии открывают свои границы для туристов и страны Европы. Кипр открыл пляжный сезон для 13 европейских стран. А с 20 июня в Ларнаке и Пафосе сможет отдыхать почти вся Европа. 15 июня Греция открылась для туристов из 30 благополучных в санитарно-эпидемиологическом отношении стран. А посол Италии Паскуале Терраччано заявил, что россияне смогут вернуться на Апеннинский полуостров уже с 15 июня. По его словам, Италия не планирует требовать «справки на коронавирус» для приезжающих туристов.

Каковы последствия пандемии на туристическом рынке?

Когда в России разрешат полноценный внутренний туризм?

Какие справки нужны сегодня туристу для отдыха в Крыму и Сочи?

Хватит ли россиянам места на российских курортах?

Сколько стоит отдых в России и будет ли на него спрос?

Какие шаги Россия предпримет по открытию границ?

Когда Россия будет готова принять иностранных туристов?

Как проходит реализация акции «Туризм России – медикам России», в рамках которой, волонтёры-медики смогут бесплатно отдохнуть на море?





Участник брифинга:

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

