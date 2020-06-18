Ценам на турпоездки предсказали падение
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в ходе пресс-конференции НСН выразил мнение, что подорожания в отрасли не произойдет, наоборот, последуют скидки и спецпредложения.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошел ОНЛАЙН брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Отдых от карантина. Туристическое лето - 2020».
«Региональные власти определяют список требований или их отсутствия к туристам. На сегодняшний день в Краснодарском крае не требуется никаких справок. Но на туризм сейчас нет такого спроса. У людей нет денег, многие отгуляли свои отпуска, люди не планируют отдыхать. Неопределенные высказывания руководителей регионов зачастую отпугивают клиентов от покупки туров. Сейчас загрузка отелей в Сочи, Анапе - 15% максимум. Гостиницы стоят полупустые, объекты не загружены. Но в связи с этим никакого увеличения цен не будет. Наоборот, будут скидки и спецпредложения. Границы между странами откроются, как только эпидемиологическая обстановка позволит это сделать. Россия получает 11.5 миллиардов ежегодно от этого. Никто в здравом уме не будет держать границы закрытыми для якобы увеличения объемов внутреннего туризма», - отметил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН Игнатьев назвал срок, когда туристическая отрасль сможет восстановиться. По его словам, это произойдет только через два года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru