Ценам на турпоездки предсказали падение

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошел ОНЛАЙН брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Отдых от карантина. Туристическое лето - 2020».

«Региональные власти определяют список требований или их отсутствия к туристам. На сегодняшний день в Краснодарском крае не требуется никаких справок. Но на туризм сейчас нет такого спроса. У людей нет денег, многие отгуляли свои отпуска, люди не планируют отдыхать. Неопределенные высказывания руководителей регионов зачастую отпугивают клиентов от покупки туров. Сейчас загрузка отелей в Сочи, Анапе - 15% максимум. Гостиницы стоят полупустые, объекты не загружены. Но в связи с этим никакого увеличения цен не будет. Наоборот, будут скидки и спецпредложения. Границы между странами откроются, как только эпидемиологическая обстановка позволит это сделать. Россия получает 11.5 миллиардов ежегодно от этого. Никто в здравом уме не будет держать границы закрытыми для якобы увеличения объемов внутреннего туризма», - отметил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Игнатьев назвал срок, когда туристическая отрасль сможет восстановиться. По его словам, это произойдет только через два года.