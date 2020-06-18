Более половины работников сферы туризма могут потерять работу из-за коронавируса

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит ОНЛАЙН брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Отдых от карантина. Туристическое лето - 2020».

«Кризис, который создала пандемия, оказался самым болезненным для туризма за всю историю новой России. Таакого не было никогда. Объем потерь мы примерно оценивали в полтора триллиона рублей. Авиационная отрасль не работает на 90%, автобусная отрасль на 80%. Железнодорождное сообщение, связанное с туризмом, стояло на 80%. Не работали ни туроператоры, ни турагенты. Непосредственно в туризме работает 2,5 миллиона человек, и еще свыше 7 миллионов в смежных отраслях. Я думаю, по окончании этого кризиса, около 1,5 миллионов человек могут потерять работу. Потери очень серьезные и большие», - отметил он.

Игнатьев добавил, что около 25% туристических компаний не переживут кризис. Оставшиеся организации, по его словам, уже существенно сократили штат сотрудников, и, вероятно, продолжат подобные действия.

