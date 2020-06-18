Туристическая отрасль сможет восстановиться только через два года

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит ОНЛАЙН брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Отдых от карантина. Туристическое лето - 2020».

«Мы полагаем, что полностью отрасль восстановится еще не скоро, не раньше, чем через полтора - два года. Потребуется очень длительный процесс, чтобы выйти на те объемы, которые были до пандемии. Что касается внутреннего туризма, он уже работает, за первую неделю июня около 3,5 тысяч туристов приехали в Сочи на отдых. Идут бронирования на июнь, это примерно половина от прошлогодних показателей. Границы закрыты, поэтому пока работает только этот сегмент», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Игнатьев объяснил, что в основном российский турбизнес спасло от краха разрешение правительства заморозить средства граждан за уже оплаченные поездки до 2021 года. В противном случае, по его словам, большинство туроператоров уже были бы банкротами.