Заморозка средств за оплаченные поездки спасло российский турбизнес от краха

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит ОНЛАЙН брифинг президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева на тему: «Отдых от карантина. Туристическое лето - 2020».

«Власть откликнулась на просьбы о помощи и поддержке участников рынка. Какие-то меры дошли до туротрасли. Но, на наш взгляд, действий было недостаточно. Самое главное, это возможность начать работать. Если бизнес начнет работать, это решит большинство проблем быстрее всех мер государственной поддержки. Ослабления и отсрочки по налогам, беспроцентные кредиты на зарплату сотрудникам, и самая серьезная вещь - это возможность заморозить уже оплаченные туры до конца 2021 года. Это позволило нам сохранить структуру отрасли, потому что если бы все клиенты после 31 марта забрали свои деньги, то уже сегодня большинство турфирм бы уже не было», - заключил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Игнатьев рассказал, что более половины работников сферы туризма могут потерять работу из-за пандемии коронавируса, а отрасль может лишиться 25% туроператоров и компаний.