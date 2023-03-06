07.03.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От кастрюли до цветов. Что россияне дарят на 8 марта?»

По результатам соцопросов, лидирующую позицию в рейтинге подарков на 8 марта занимает традиционный букет цветов. Далее следуют уютный вечер дома с любимыми напитками и едой, неожиданный сюрприз, романтический ужин в ресторане.

В свою очередь, аналитики сервиса «ЮМоney» подсчитали, что с 25 февраля по 1 марта продажи одежды увеличились более чем в 2,5 раза год к году. На Wildberries заметили повышенный интерес к мясорубкам и медленноваркам. Продажи последних выросли в пять раз, кухонные комбайны покупали втрое чаще. В топ самых популярных подарков вошли и традиционные категории: «Косметика», «Парфюмерия» и «Электроника». Продажи смартфонов на Ozon за неделю до праздника увеличились втрое. Такой же прирост у наборов косметики.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие подарки на 8 марта пользуются у россиян наибольшей популярностью в этом году?

Каков средний чек подарка на 8 марта?

На сколько предпочтения россиян изменились по сравнению с 2022 годом?

Есть ли разница в предпочтениях россиян в разных регионах России?

За какой период времени россияне начинают готовиться к женскому празднику?

Участники пресс-конференции:

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров;

Генеральный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Эдуард Уткин;

Глава аналитического департамента Moneyplace Роман Маслов;

Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



